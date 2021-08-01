Югорские волейболисты поборются за медали на Олимпиаде в Токио

Мужская сборная России по волейболу вышла в плей-офф на Олимпиаде в Токио. Российские спортсмены уверенно обыграли команду Туниса со счетом 3:0. Впрочем, выход из группы подопечные Туомаса Саммелвуо обеспечили себе заранее, заняв в ней первое место.

Напомним, в составе мужской волейбольной сборной двое воспитанники югорской школы – Артем Вольвич и Игорь Кобзарь.

Борьба за выход в полуфинал состоится 3 августа. Соперник определится позднее.

Напомним, один югорчанин уже стал олимпийским чемпионом. Максим Храмцов завоевал первую в истории российского тхэквондо золотую олимпийскую медаль.