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​У двух югорчан появился шанс стать олимпийскими чемпионами

Югорские волейболисты поборются за медали на Олимпиаде в Токио

​У двух югорчан появился шанс стать олимпийскими чемпионами
Фото: vk.com/shtabugra

Мужская сборная России по волейболу вышла в плей-офф на Олимпиаде в Токио. Российские спортсмены уверенно обыграли команду Туниса со счетом 3:0. Впрочем, выход из группы подопечные Туомаса Саммелвуо обеспечили себе заранее, заняв в ней первое место.

Напомним, в составе мужской волейбольной сборной двое воспитанники югорской школы – Артем Вольвич и Игорь Кобзарь.

Борьба за выход в полуфинал состоится 3 августа. Соперник определится позднее.

Напомним, один югорчанин уже стал олимпийским чемпионом. Максим Храмцов завоевал первую в истории российского тхэквондо золотую олимпийскую медаль.


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Сегодня в 13:42, просмотров: 691, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 21:20
Олимпиада перевалила экватор. Интересует медальный зачёт и место наших олимпийцев в медальном зачете. Странно, что какая-то Австралия вклинилась в борьбе лидеров США, Китая и РОССИИ. Также как и Япония. Впрочем не удивительно, наши легкоатлеты не допущены до ОИ. И неизвестно когда от них отстанут. Наибольшее на что мы можем рассчитывать это 20-25 золотых медалей. Впрочем это будет достижение по сравнению с ОИ-2016 где у нас было 16 золотых медалей. Катимся вниз. Причина отсутствие массового спорта и тотальная коммерциализация. Вершина однажды покорённая в 1980 году нашими олимпийцами -95 золотых медалей выглядит сегодня как Эверест. Скажут там была сборная СССР. Там не было США. Но интегральное количество медалей для России в районе 30-40 и место как минимум должно быть третье. Посмотрим. Ещё не вечер.

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