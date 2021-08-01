198 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 198 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. Безусловным лидером по суточному приросту стал Сургут, где болезнь выявлена к 58 человек. Далее идут Ханты-Мансийск (19) и Нижневартовск (14). Семь югорчан не справились с болезнью. Умерли ковид-пациенты в Нефтеюганске, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Сургутском районе, Урае, Ханты-Мансийске и Югорске.

В данный момент лечение проходит 2 881 человек. Состояние 144 пациентов тяжелое, 106 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Медики отмечают, что вирус третьей волны характеризуется агрессивным течением. Каждый четвертый из новых пациентов сегодня обратился к медикам с пневмонией.

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 65 543 случая новой коронавирусной инфекции, умерли 946 человек, излечились 61 716 югорчан.