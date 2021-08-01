За полгода в ХМАО расследовано 156 уголовных дел о коррупции

За первые шесть месяцев 2021 года в Югре расследовано 156 коррупционных преступлений. Перед судом предстали 42 должностных лица. Это в полтора раза больше, чем за такой же период прошлого года, когда следователями расследовано 92 преступления этой категории в отношении 32 лиц.

«Общий ущерб от таких преступлений в текущем году составил около восьми миллионов рублей, из которых более 5,5 миллиона возмещено на стадии досудебного производства, кроме того, на имущество обвиняемых стоимостью более 85 миллионов наложен арест. В числе расследованных коррупционных преступлений мошенничество, присвоение и растрата, коммерческий подкуп, злоупотребление и превышение должностных полномочий, дача взятки должностному лицу и посредничество во взяточничестве, служебный подлог», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Всего в регионе за полгода в производстве следователей следственного управления находилось более 1300 уголовных дел. По результатам расследования 424 уголовных дела направлены в суд, всего расследовано 796 преступлений различной категории.