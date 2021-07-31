Югра входит в новый политический цикл – какие задачи предстоит решить округу за пять лет

Югра вступает в очередной политический цикл. Немногим менее года назад после одобрения президента Владимира Путина депутаты окружной думы избрали Наталью Комарову на третий губернаторский срок. Через полтора месяца состоятся крупнейшие парламентские выборы, на которых югорчане доверят представлять свои интересы депутатам Госдумы, Тюменской областной думы, думы Югры и нескольким важным муниципальным думам. Таким образом законодательная и исполнительная ветви власти окончательно обновятся, получат новый «заряд» кредита доверия югорчан, и смогут приступить к большому пятилетнему циклу работы. Отсюда возникает вопрос – а что вообще предстоит сделать Югре в ближайшие пять лет?

Опрошенные СИА-ПРЕСС эксперты утверждают: в первую очередь (и на это уйдет около двух-трех лет) нужно восстановиться после коронавирусного «шторма». Пандемия и вынужденные ограничения порушили множество экономических связей, ударила по рабочим местам – в основном, в наиболее пострадавших малом и среднем бизнесе, который платит налоги, дает занятость и создает рынки товаров и услуг в регионе. Помочь предпринимателям, создать для них условия и стимулы для восстановления и дальнейшего роста – первоочередная задача. А далее – идут большие планы.

«В ближайшие пять лет нам предстоит много работы. Это реализация масштабных инфраструктурных проектов, таких как строительство второго мостового перехода через Обь. Вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов Западной Сибири и развитие наукоемких нефтегазохимических производств, – описывает свое видение Наталья Комарова. – В числе актуальных задач – ликвидация аварийного жилья, развитие транспортной системы, приведение в порядок муниципальных дорог, повышение доступности и качества работы поликлиник и ФАПов, цифровая трансформация, создание новых рабочих мест. Это приоритеты Команды развития Югры, базис устойчивого развития».

К слову, второй мост через Обь в районе Сургута – самый упоминаемый пункт программы на ближайшую пятилетку среди всех экспертов. Действительно, если «севера» связаны с большой землей посредством лишь одного автомобильного моста – ситуация рискованная. «Наш округ растет и развивается, жители становятся более мобильными, а бизнес стремится осваивать все уголки региона. Второй мост через Обь ускорит модернизацию производства, улучшит транспортную доступность для жителей, разгрузит нынешние маршруты и обеспечит людей дополнительной работой – все это обеспечит новый рывок в развитии округа», – отмечает замгубернатора Югры Вадим Шувалов.

Но есть и другие важные дороги. «Благодаря консолидации усилий руководства Югры, соседних регионов Уральского федерального округа и депутатов Госдумы решен вопрос о строительстве дороги Междуреченский – Куминский – Тавда, реконструкции дороги Урай – Советский. Округ получит еще один выход к Тюмени», – отмечает депутат Госдумы Павел Завальный.

Он также добавляет, что необходимо прокладывать транспортную инфраструктуру по направлению перспективной с экономической точки зрения территории – Приполярного Урала: «Поэтому правительством округа этому вопросу уделяется постоянное внимание и ведется работа по разработке технико-экономического обоснования по строительству дорог и линий электропередач одновременно с проработкой проектов разработки этих природных ресурсов и поиска инвесторов».

«Хорошие дороги – это наше с вами спокойствие и безопасность, это предсказуемость и надежность для бизнеса. Дороги обеспечивают подъем экономики региона, а это – новые предприятия и рабочие места», – добавляет Югры Вадим Шувалов. По его мнению, еще одна важная задача региональной власти – сформировать инфраструктуру для инновационного развития округа: «В частности, запустить работу Научно-технологического центра Югры. Став центром науки и технологий Западной Сибири мы обеспечим себе достойное будущее в новом изменяющемся мире».

Депутат думы Югры Ринат Айсин привел примеры приоритетных проектов Сургута: Научно-технологический центр, строительство нескольких индустриальных парков, создание полноценного выставочного центра в Сургуте, а также активное использование инструментария свободных экономических зон для прорывного развития отдельных территорий.

С ним согласен депутат думы Югры Василий Филипенко: «Одна из серьезных задач – продолжать усилия по диверсификации экономики региона. Много об этом говорится, но и делается немало. Да, у нас есть флагманский сектор, который является опорой для экономического развития не только нашего региона, но и всей страны – это нефтегазовый сектор, с которым тяжело конкурировать другим отраслям. И тут тоже предстоит решать амбициозные задачи, например, по наращиванию объемов добычи трудноизвлекаемых запасов и так далее. Но помимо этого важно развивать и поддерживать другие отрасли».

Но это все – глобальные вещи. Заниматься ими необходимо, но ни в коем случае нельзя забывать о базовых социальных обязательствах окружной власти. Строительство качественного и недорогого жилья, обеспечение его социальной инфраструктурой, возведение новых детсадов, школ и больниц там, где это требуется – это задачи, которые в первую очередь будут ставить перед будущими депутатами и нынешним правительством округа югорчане.

«Важно, чтобы каждый житель смог чувствовать себя как дома – уютно и комфортно! Детские и спортивные площадки во дворах, уютные скверы и парки, современная комфортная инфраструктура, удобные велосипедные дорожки и красивые набережные – все это должно стать привычной и неотъемлемой частью наших северных городов и поселков», – подчеркивает Вадим Шувалов.

А Василий Филипенко напоминает про национальные проекты, в рамках которых реализуется множество действий, направленных на улучшение жизни россиян: «Программы разные, но цель у них одна – улучшение социального самочувствия населения, повышение уровня жизни. Это все звенья одной цепи. Необходимо создать условия для того, чтобы люди имели достойный заработок, качество медицинского обслуживания. А если больше людей будет заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, то это, возможно, со временем позволит снизить затраты на здравоохранение».

«У нас есть «Карта развития Югры», и, если взять наши 22 муниципалитета или 195 населенных пунктов, то в каждом есть одна-две-три проблемы, решение которых заботит местных жителей, – рассуждает в разговоре с СИА-ПРЕСС Павел Завальный. – Это и есть задача власти – взять две-три основные проблемы каждого населенного пункта и за ближайшие пять лет их решить. Это может быть какая-то нужная дорога, проведение газа, постройка дома, социального объекта и многое другое. Нужно сделать так, чтобы в каждом населенном пункте эти проблемы решались, и для жителей это будет лучшим проявлением заботы со стороны власти».

Напомним, что в рамках партийного проекта «Карта развития Югры» ведется сбор предложений и наказов от жителей региона, оставить свои идеи или сообщить о проблеме можно на специальном интернет-ресурсе или же во время встреч, форумов «Команда Югры». Причем это могут быть как большие запросы – о дорогах, мостах, важных социальных объектах, так и локальные проблемные точки отдельных муниципалитетов и даже дворов. Весь этот список будет отрабатываться расширенной «Командой Югры» – исполнительной и представительной властью.

Важность «Карты развития Югры» как точки сборки всех пожеланий и наказов жителей региона подчеркивает и Наталья Комарова. «Мы не имеем права останавливаться на достигнутом. В сегодняшних условиях, чтобы идти в будущее, мы делаем должны ставку на ускоренное развитие, добиваемся большего количества улучшений на каждом участке работы, предельно быстро реагируем на инициативы людей, – констатирует губернатор. – Каждый житель автономного округа сможет внести конкретные предложения, пожелания, инициативы о том, какие задачи следует решить в первую очередь. Карта станет нашей общей программой, учитывающей стратегию социально-экономического развития, достижение национальных целей».

Действующая «Команда Югры» показала свою способность принимать решения и брать на себя ответственность. Она провела регион через пик коронавирусных проблем, и за это время автономный округ, в отличие от многих субъектов федерации, не «просел», а, напротив, закрепился в лидерах по качеству жизни. Настало время сформировать общий план действий и продолжить развитие в наступающей политической «пятилетке».