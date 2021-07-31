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​Число новых ковидных больных в Югре растет

За сутки в ХМАО выявлено 205 новых случаев заражения COVD-19

​Число новых ковидных больных в Югре растет
Фото: pixabay.com

Плюс 205 новых больных коронавирусом: таковы итоги пятницы, 30 июля, в Югре.

Как передает региональный оперштаб, диагноз COVID-19 поставлен жителям 20 муниципалитетов, из которых рекордсменами остаются Сургут (здесь обнаружен 51 новый случай заболевания), Нижневартовск (25 случаев) и Ханты-Мансийск (18).

На сей раз ни один из новых пациентов не переносит болезнь бессимптомно, отмечают в оперштабе: «На момент выявления у 162 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 43 зафиксирована пневмония».

С учетом новых данных общее количество заболевших за всю пандемию в ХМАО составило 65 345 человек, из них большая часть — 61 610 югорчан — уже излечилась. 939 человека умерли, трое из них скончались за минувшие сутки.

В больницах остаются 146 пациентов в тяжелом состоянии, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.


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31 июля в 10:35, просмотров: 1409, комментариев: 0
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