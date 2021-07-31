Число осужденных, занятых на швейном производстве, в ХМАО увеличилось

На 28 процентов больше осужденных в Югре занялись шитьем — число занятых на швейном производстве увеличилось с начала года, сообщает региональное УФСИН. Это связанов с увеличением суммы заказов на швейную продукцию: по сравнению с прошлым годом она выросла в полтора раза и составила 11,6 миллиона рублей. «Из них 6,8 млн. рублей ФКУ ИК-11 (г. Сургут, режим строгий) 4,8 млн. рублей ФКУ ИК-15 (г. Нижневартовск, общий режим)», — уточняют в ведомстве.

Наиболее популярной продукцией остается спецодежда для медработников, вещевое имущество для осужденных, форменное обмундирование для сотрудников уголовно-исполнительной системы и постельные принадлежности для муниципальных учреждений и внутрисистемных поставок.

«Швейные цеха исправительных учреждений округа в полном объеме оснащены всем необходимым оборудованием. В рамках реализации целевой программы «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» за счет средств окружного бюджета для нужд уголовно-исполнительной системы региона было приобретено 18 швейных машин на сумму 433,7 тыс. рублей. Осужденные выполняют работы по пошиву различных изделий, — комментирует начальник отдела трудовой адаптации осужденных майор внутренней службы Надежда Скворцова. — УФСИН России по ХМАО-Югре заинтересована в сотрудничестве с другими предприятиями, которые специализируются на производстве разнообразных швейных изделий».

С увеличением суммы заказов подросла и среднемесячная зарплата осужденных, работающих на швейном производстве: рост составил 14 процентов. «Из полученных средств осужденные выплачивают иски потерпевшим, а также могут делать покупки товаров первой необходимости и продуктов питания в магазинах при исправительных учреждениях», — поясняет пресс-служба УФСИН России по Югре.