Почти 70% югорчан тратят на бензин более 4000 в месяц

68% югорчан ежемесячно тратят на заправку автомобиля больше четырех тысяч рублей. Пять лет назад на бензин свыше указанной суммы уходило только у 59% жителей региона. Об этом со ссылкой на свой опрос пишет сайт по продаже автомобилей «Дром».

Также исследование показало, что половина автовладельцев ХМАО расходует на топливо о двух до шести тысяч из своего бюджета. 33% траты на заправку варьируются от шести до десяти тысяч.

«В среднем по стране 71% расходуют на топливо больше четырех тысяч рублей в месяц. Больше всех на топливо тратятся жители Дальнего Востока. В регионе каждый пятый автолюбитель заправляет машину на сумму более десяти тысяч рублей в месяц», – сообщает пресс-служба ресурса.

Отмечается, что по сравнению с 2016 годом число россиян, заправляющих свой транспорт на сумму меньше двух тысяч, сократилось в два раза и ныне составляет всего четыре процента.