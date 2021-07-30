В Роспотребнадзоре Югры рассказали, в каких местах клещи наиболее агрессивные

В Югре с начала сезона активности от клещей пострадало 3843 человека, причем 578 из них – дети. Чаще всего нападению насекомых жители ХМАО подвергались в лесах, на дачах и в зеленых зонах в черте города.

«Всего с начала сезона исследовано 1285 клещей, в том числе снятых с людей – 1072 (83,4%). Зараженность снятых с людей клещей составила: вирусом клещевого энцефалита – 1,2%, возбудителем клещевого боррелиоза – 38,0%, возбудителем эрлихиоза – 3,4%, возбудителем анаплазмоза – 0,2%», – сообщает окружное отделение Роспотребнадзора.