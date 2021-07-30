За сутки коронавирус выявлен у 202 югорчан

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Югре бьет рекорды: за минувшие сутки в регионе было выявлено 202 человека, которым поставили диагноз COVID-19. Это максимальный показатель за полгода.

Как передает окружной оперштаб, новые случаи заболевания обнаружены в 20 муниципалитетах:

Сургут – 53;

Нижневартовск – 23;

Ханты-Мансийск – 19;

Урай – 13;

Нефтеюганск – 12;

Советский район – 11;

Нижневартовский район – 9;

Лангепас – 8;

Нягань – 8;

Кондинский район – 7;

Нефтеюганский район – 7;

Октябрьский район – 6;

Сургутский район – 6;

Мегион – 4;

Югорск – 4;

Березовский район – 4;

Пыть-Ях – 3;

Радужный – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 163 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у пятерых — бессимптомно», — говорится в сообщении оперштаба.

С учетом нынешнего числа заболевших, общее количество случаев коронавирусной инфекции за все время пандемии в ХМАО достигло показателя 65 140. При этом 61 438 югорчан вылечились, 936 человек умерли — шесть из них ушли за минувшие сутки.

В больницах в тяжелом состоянии находятся 148 пациентов, 109 — на искусственной вентиляции легких.