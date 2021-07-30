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​Перевалили за две сотни. В Югре растет число заболевших COVID-19

За сутки коронавирус выявлен у 202 югорчан

​Перевалили за две сотни. В Югре растет число заболевших COVID-19
Фото: pexels.com

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Югре бьет рекорды: за минувшие сутки в регионе было выявлено 202 человека, которым поставили диагноз COVID-19. Это максимальный показатель за полгода.

Как передает окружной оперштаб, новые случаи заболевания обнаружены в 20 муниципалитетах:

  • Сургут – 53;
  • Нижневартовск – 23;
  • Ханты-Мансийск – 19;
  • Урай – 13;
  • Нефтеюганск – 12;
  • Советский район – 11;
  • Нижневартовский район – 9;
  • Лангепас – 8;
  • Нягань – 8;
  • Кондинский район – 7;
  • Нефтеюганский район – 7;
  • Октябрьский район – 6;
  • Сургутский район – 6;
  • Мегион – 4;
  • Югорск – 4;
  • Березовский район – 4;
  • Пыть-Ях – 3;
  • Радужный – 2;
  • Ханты-Мансийский район – 2;
  • Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 163 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у пятерых — бессимптомно», — говорится в сообщении оперштаба.

С учетом нынешнего числа заболевших, общее количество случаев коронавирусной инфекции за все время пандемии в ХМАО достигло показателя 65 140. При этом 61 438 югорчан вылечились, 936 человек умерли — шесть из них ушли за минувшие сутки.

В больницах в тяжелом состоянии находятся 148 пациентов, 109 — на искусственной вентиляции легких.


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30 июля в 11:04, просмотров: 1224, комментариев: 0
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