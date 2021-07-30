За сутки коронавирус выявлен у 202 югорчан

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Югре бьет рекорды: за минувшие сутки в регионе было выявлено 202 человека, которым поставили диагноз COVID-19. Это максимальный показатель за полгода.
Как передает окружной оперштаб, новые случаи заболевания обнаружены в 20 муниципалитетах:
- Сургут – 53;
- Нижневартовск – 23;
- Ханты-Мансийск – 19;
- Урай – 13;
- Нефтеюганск – 12;
- Советский район – 11;
- Нижневартовский район – 9;
- Лангепас – 8;
- Нягань – 8;
- Кондинский район – 7;
- Нефтеюганский район – 7;
- Октябрьский район – 6;
- Сургутский район – 6;
- Мегион – 4;
- Югорск – 4;
- Березовский район – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Радужный – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 163 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у пятерых — бессимптомно», — говорится в сообщении оперштаба.
С учетом нынешнего числа заболевших, общее количество случаев коронавирусной инфекции за все время пандемии в ХМАО достигло показателя 65 140. При этом 61 438 югорчан вылечились, 936 человек умерли — шесть из них ушли за минувшие сутки.
В больницах в тяжелом состоянии находятся 148 пациентов, 109 — на искусственной вентиляции легких.