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​Югорчане могут узнать, где поставить прививку от коронавируса, на Яндекс- и Google-картах

Точки проведения вакцинации от коронавируса можно увидеть на картографических сервисах

​Югорчане могут узнать, где поставить прививку от коронавируса, на Яндекс- и Google-картах
Фото Яндекс.Карты

Узнать о точках, где проводят вакцинацию от коронавируса, теперь можно в популярных картографических сервисах – в частности, Яндекс.Картах и GoogleMaps. Для этого нужно вбить в поисковую строку запросы типа: «вакцинация», «где сделать прививку», «вакцинация рядом» или «пункты вакцинации». Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, это техническое решение стало возможным благодаря совместному проекту Минздрава России, федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и АНО «Диалог Регионы».

В Югре решением локального вопроса занимался Центр управления регионом. «Работа ЦУР и органов власти позволяет не только устранять причины появления вопросов и жалоб у граждан, но и облегчать поиск и получение требуемой информации. «Отвечая» на этот запрос, совместно с окружным департаментом здравоохранения специалисты ЦУР Югры составили и внесли в Google и Яндекс Карты актуальные адреса пунктов вакцинации от COVID-19, – рассказывает руководитель ЦУР по Югре Валентина Колпакова. – Кроме того, узнать место расположения пунктов вакцинации в населенных пунктах округа и другую информацию в разрезе каждого муниципального образования, жители региона могут с помощью чат-бота, разработанного специалистами ЦУР для удобства граждан».

На данный момент более 460 тысяч югорчан получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса – это каждый третий взрослый житель региона. План, который стоит перед автономным округом для достижения нижней планки коллективного иммунитета – привить 755 тысяч человек.


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Сегодня в 20:31, просмотров: 100, комментариев: 0
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