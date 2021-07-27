По итогам конкурса грантов губернатора Югры между НКО распределили 100 млн рублей

Некоммерческие организации Югры получат 101 миллион рублей на реализацию 92 социальных проектов. Таковы результаты конкурса грантов губернатора, которые были подведены в Ханты-Мансийске накануне. Как сообщает оператор конкурса – фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», на получение грантов заявились 239 социально ориентированных НКО, из них 84 попытали счастья впервые. Все они подали 284 проектные заявки, из них 92 были одобрены.

К слову, 101 миллион рублей – беспрецедентная сумма для грантовых конкурсов в Югре. В 2019 и 2020 годах такое количество денег было распределено по сумме двух конкурсов, в то время как в 2021 году – только за один. Увеличение случилось благодаря поддержке Фонда президентских грантов (там, к слову, югорские НКО так же регулярно получают суммарно десятки миллионов рублей на свои проекты), который добавил Югре почти 50 млн рублей.

Лидером поданным заявкам был Сургут, но по победителям – Нижневартовск. Из столицы Самотлора пришло 37 проектов, из них поддержку получили 17, а у Сургута эти показатели составили 44 и 14 соответственно. Третий – Ханты-Мансийск с 32 заявками и 11 победителями.

В очередной раз самой удачной для НКО сферой оказалась охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни и спорт – 23 победителя получили около 25 млн рублей. На втором месте – социальная поддержка граждан (12 победителей и 14 млн рублей), на третьем – межнациональное и межконфессиональное согласие (10 победителей и 9 млн рублей).

Напомним, что в настоящий момент продолжает сбор заявок на конкурс грантов губернатора Югры для физлиц, где максимальная сумма поддержки составляет 290 тысяч рублей.