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​Придумать проект, подать заявку и превратить виртуальные рубли в реальные – как работают гранты губернатора Югры для физлиц

Как югорчане могут выиграть грант губернатора на собственный проект

​Придумать проект, подать заявку и превратить виртуальные рубли в реальные – как работают гранты губернатора Югры для физлиц
Фото грантгубернатора.рф

Югорчане могут получить сотни тысяч рублей в виде гранта губернатора округа на реализацию своих общественно-полезных проектов. Для этого нужно его сформулировать, подать заявку на специальном сайте и получить одобрение земляков и экспертов. Как это сделать, в какие сроки, и что нужно учитывать – в материале СИА-ПРЕСС.

Итак, это второй конкурс грантов губернатора Югры для физических лиц. Первый завершился в декабре 2020 года, тогда 94 проекта жителей региона получили суммарную поддержку в размере 18 миллионов рублей (в среднем по 190 тысяч на инициативу). Больше всего удачных заявок было в сфере спорта, защиты окружающей среды и социальной поддержки граждан. Как будет в этот раз – узнаем осенью. Прием проектов на текущий конкурс завершится 31 октября, но при этом промежуточное определение победителей происходит каждый месяц.

Как работает система: вам нужно придумать и подробно проработать свой проект – от названия, целей и задач до потенциальных благополучателей и сметы. Затем нужно подать заявку на сайте грантов губернатора Югры, предварительно прочитав положение (там все подробности – например, необходимость не иметь долгов по налогам и прочих нюансов). Примечательно, что сделать это могут все жители округа (прописка на территории обязательна) с 14 лет – это может стать отличной стартовой площадкой для юных общественных активистов, которые хотят сделать какое-то хорошее дело, но не имеют опыта и средств. Как минимум опыт в ходе подготовки заявки и ее оценки вы получите с лихвой.

Всего есть 17 направлений, по которым можно создавать свои инициативы, но заявку вы можете подать только одну. Впрочем, выбор есть – от защиты прав и свобод граждан, спорта, креативной деятельности (те самые креативные индустрии, которые активно поддерживает правительство Югры), наука, образование, экология, межнациональное сотрудничество и даже гражданская дипломатия, направленная на улучшение международных отношений. Ваш проект должен быть спланирован таким образом, чтобы завершиться в течение года после подписания соглашения – то есть нужно закладывать определенный временной лаг.

Максимальная сумма, которую можно запросить в рамках проекта – 290 000 рублей. И здесь нужно учесть важную вещь, на которую постоянно натыкаются и испытывают трудности даже опытные «грантописцы», не говоря уж о новичках – в структуре расходов должны быть учтены банковское обслуживание, выпуск электронной подписи и уплата налогов на доход физических лиц в размере 13 процентов, если ваш проект предусматривает получение кем-то гонораров. Этого не надо бояться – обычные бухгалтерские нюансы, как их разрешить – расскажем ниже.

А пока – ключевой момент. Когда вы отправите свой проект, он появится на сайте губернаторских грантов и будет открыт для голосования и поддержки. Это значит, что другие югорчане смогут проголосовать за него, чтобы он поднялся выше в списке всех опубликованных проектов (и его увидело больше людей), а также отдать за него виртуальные деньги.

Суть в том, что зарегистрированные общественного жюри жители региона смогут «жертвовать» вашему проекту виртуальные рубли (базовая сумма, которая есть у каждого – 5000 рублей, но она может расти, если член жюри проявляет общественную активность). И как только он наберет полную сумму, указанную в заявке, то поступит на рассмотрение экспертного жюри, которое примет окончательное решение о выделении уже реальных денег на этот проект. Так что вам нужно будет описать такую идею, которая будет нравиться не только вам и вашим друзьям, а зацепит членов общественного жюри.

Например, в настоящий момент ближе всех к получению нужной виртуальной суммы в текущем конкурсе находится проект сургутянки Елены Мартыновой «Городской семейный интернет-портал» – место, где родители из Сургута смогут обмениваться ценной для воспитания детей информацией. Он собрал 216 тысяч виртуальных рублей из 289 тысяч – в месяц, когда сумма дойдет до финальной отметки, проект попадет на стол к экспертам.

Понятно, что на первый взгляд это может выглядеть довольно сложно, но это может стать хорошей тренировкой – в плане написания понятного проекта, его проработки, продвижения и, впоследствии, реализации. В Югре есть немало структур, которые занимаются помощью в освоении этих навыков. Например, оператор конкурса грантов губернатора – Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», регулярно проводящий семинары и мастер-классы на эту тему. Есть и локальные ресурсные центры, которые консультируют югорчан на тему написания грантов и даже помогают их реализовать.

Стоит отметить – сегодня у общественных организаций (и, зачастую, даже обычных физлиц) есть богатые возможности для подачи заявок на разнообразные гранты – как региональные, так и федеральные. Если у вас есть идеи и стремление помогать землякам или заниматься любой общественной деятельностью – этот навык вам пригодится для получения финансирования своих инициатив. Есть время, чтобы начать его осваивать на площадке грантов губернатора Югры.


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Сегодня в 18:02, просмотров: 237, комментариев: 0
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