Четыре малые партии собирают подписи, чтобы пройти регистрацию на выборы в думу Югры

В Югре идет сбор подписи за выдвижение так называемых «малых партий» в думу Югры. Как известно, присутствующие в парламентах политические структуры регистрируют свои списки и кандидатов-одномандатников автоматически, а для тех, кто пока не имеет своих представителей в законодательных органах, предусмотрена процедура сбора поддержки в виде подписей.

В настоящий момент эту поддержку югорчан уже ведут Российская партия свободы и справедливости, Партия пенсионеров, «Родина» и Коммунисты России. Их активисты работают в Сургуте, Нижневартовске, Советском районе, Нефтеюганске, Мегионе и Урае.

В свою очередь, «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» уже подали в окружную избирательную комиссию данные о своих списках, и их зарегистрировали. Таким образом, борьба за мандаты в думе Югры (и других парламентах) будет на высоком конкурентном уровне. Напомним, что в окружную думу можно попасть двумя способами – 19 депутатов пройдут через партийные списки, и еще 19 – через одномандатные округа.