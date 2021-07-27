В Югре прозрачность выборов выходит на качественно новый уровень

Вопрос безопасности и прозрачности (а значит – легитимности) грядущих больших парламентских выборов находятся на приоритетных позициях у территориальной избирательной комиссии Югры. Об этом заявил ее председатель Денис Корнеев в ходе прошедшей сегодня, 27 июля, пресс-конференции. Как организаторы волеизъявления собираются достигать качественно новых показателей по этим двум направлениям.

Что касается безопасности – по словам Корнеева, за основу будет взят опыт всенародного голосования по Конституции, прошедшего в июле 2020 года. «Как сказала главный санитарный врач России Анна Попова, принятые тогда меры были достаточными, по итогам голосования в стране не было зафиксировано вспышек коронавируса. То есть комплекс принятых мер защищает население от распространения заболевания», – отметил Корнеев.

Набор мер будет следующий. Все участники голосования (не только избиратели, но и члены избиркомов и наблюдатели) будут оснащены масками и перчатками, с учетом необходимости менять средства защиты каждые три часа. Специально обученные люди будут обрабатывать смертельными для вируса жидкостями все «народные» поверхности на участках – то есть столы для получения бюллетеней, кабинки для голосования, а также одноразовые ручки, которые будут вручаться избирателю. Ну и разведение потоков – там, где это возможно, будет организован «сквозной» проход людей. Зашел через одни двери, прошел маршрут, проголосовал, вышел через другие двери – чтобы ни с кем не сталкиваться в коридорах.

Особый подход будет к надомному голосованию. Там для каждого югорчанина, попросившего о приходе «мобильного» избиркома, будет подготовлен отдельный пакет с бюллетенем, маской, перчатками, ручкой – все это будет обработано от вируса непосредственно перед выдачей на руки. Сами члены комиссии будут, помимо стандартных средств защиты, еще и в специальных халатах. «Меры безопасности надомного голосования прописаны в специальном регламенте ЦИК, мы его еще будем отрабатывать», – подчеркнул Корнеев.

Особый момент – вакцинация всех членов избирательных комиссий. Уже сейчас прививки от коронавируса поставили около 60 процентов тех, кто организует выборы, но окружной избирком будет стараться повысить этот показатель до максимума.

Самое интересное – это прозрачность самого голосования и подсчета. Во-первых, видеонаблюдение. Оно будет открыто на участках, где сосредоточены 87 процентов всех избирателей округа, а в мелких и отдаленных избиркомах, откуда организовывать трансляцию долго и дорого, будут стоять видеорегистраторы. То есть в течение всех трех дней, пока будет идти голосование, каждая урна, каждый пакет, в который будут убираться бюллетени на ночь, каждый сейф, где они будут храниться, будут под круглосуточным присмотром камер. «Между прочим, для нас это новелла, первые камеры на избирательных участках появились только на президентских выборах 2018 года, а еще пять лет назад никакого видеонаблюдения не было», – отмечает Корнеев.

Во-вторых, председатель окружной ТИК ожидает на предстоящих выборах не «много», а «очень много» наблюдателей. Особая надежда на независимых наблюдателей – то есть не партийных, а прошедших обучение в Общественной палате и заявившихся в личном качестве. Зампредседателя ОП Югры Ольга Сидорова напомнила, что по итогам масштабной работы, проведенной ее коллегами, в регионе прошли обучение 1745 наблюдателей, и впереди еще экспресс-курсы для тех, кто не успел на основные мастер-классы.

В-третьих, Денис Корнеев призвал не забывать про такой инструмент контроля за выборами, как получение заверенных копий протоколов с каждого участка. «Это цифры, которые получают все наблюдатели от всех кандидатов, и они высечены в камне. Это позволит им сверить результат на их участке с тем, что опубликовано в системе ГАС-выборы, и если что-то не так – заявить об этом. Но у нас таких инцидентов не бывало и, я думаю, не будет», – рассказал председатель окружной ТИК. И резюмировал – весь этот набор мер выводит прозрачность избирательного процесса на принципиально новый уровень.