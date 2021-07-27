Депздрав Югры назвал пенсионеров самыми уязвимыми перед коронавирусом

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила департаменту здравоохранения в первую очередь госпитализировать граждан старше 60 лет с хроническими заболеваниями, так как именно эта категория населения наиболее сильно подвержена заражению COVID-19.

«По информации департамента здравоохранения автономного округа, коронавирусная инфекция более опасна для людей пожилого возраста. Первая причина – это недостаточный иммунный ответ, вторая – граждане в этом возрасте более подвержены хроническим заболеваниям, которые могут утяжелять течение вирусной инфекции. В этой связи поручаю департаменту здравоохранения автономного округа в отношении граждан старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями, принимать решение об их госпитализации в первые сутки обращения в медицинскую организацию по поводу заболевания COVID-19», – заявила Комарова на заседании оперштаба.