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Наталья Комарова попросила сразу госпитализировать пенсионеров после обращения по поводу ковида

Депздрав Югры назвал пенсионеров самыми уязвимыми перед коронавирусом

Наталья Комарова попросила сразу госпитализировать пенсионеров после обращения по поводу ковида
фото: pexels.com

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила департаменту здравоохранения в первую очередь госпитализировать граждан старше 60 лет с хроническими заболеваниями, так как именно эта категория населения наиболее сильно подвержена заражению COVID-19.

«По информации департамента здравоохранения автономного округа, коронавирусная инфекция более опасна для людей пожилого возраста. Первая причина – это недостаточный иммунный ответ, вторая – граждане в этом возрасте более подвержены хроническим заболеваниям, которые могут утяжелять течение вирусной инфекции. В этой связи поручаю департаменту здравоохранения автономного округа в отношении граждан старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями, принимать решение об их госпитализации в первые сутки обращения в медицинскую организацию по поводу заболевания COVID-19», – заявила Комарова на заседании оперштаба.


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Сегодня в 15:12, просмотров: 207, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 16:11
Остальные что не люди?! Дети, например или молодежь?
Их лечить не надо? Они не уязвимы?
Сколько будет еще делить жителей округа: по возрастам, половым признакам, оседлости.. Можно еще по национальности .. Так вроде делили людей? Не забыли кто так делал? Историю помнят все хорошо?

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