На рекультивацию полигона ТБО в Югре потратят более 300 миллионов

На рекультивацию свалки ТБО на восьмом километре трассы «Нефтеюганск-Сургут» уйдет более 300 миллионов рублей. Соглашение об этом было подписано еще в ноябре прошлого года. Реализация проекта начнется в 2022 году.

«В апреле 2021 года Правительство Ханты-Мансийского автономного округа направило заявку на софинансирование рекультивации объекта из средств федерального бюджета, которая одобрена Минприроды России. Общая сумма софинансирования составит более 70 миллионов», – сообщает Природнадзор Югры.

Отмечается, что завершение работ намечено на 2024 год.