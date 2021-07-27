За сутки в ХМАО коронавирус подтвердился у 187 местных жителей

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 187 человек. За всю пандемию 64 548 жителя округа проходили лечение. Об этом сообщает оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах ХМАО:
- Сургут – 60;
- Нижневартовск – 38;
- Урай – 18;
- Нефтеюганск – 13;
- Ханты-Мансийск – 12;
- Нефтеюганский район – 10;
- Нягань – 8;
- Югорск – 6;
- Кондинский район – 5;
- Советский район – 4;
- Сургутский район – 4;
- Радужный – 3;
- Мегион – 2;
- Когалым – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Октябрьский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 43 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 181 случае. По 6 контакты устанавливаются. Состояние 139 пациентов тяжелое, 106 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 918 человек. За сутки излечились 111 человек, за весь период пандемии – 60 945 югорчан.