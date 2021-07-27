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Сургут, Нижневартовск и Урай – лидеры антирейтинга по суточному приросту случаев COVID-19

За сутки в ХМАО коронавирус подтвердился у 187 местных жителей

Сургут, Нижневартовск и Урай – лидеры антирейтинга по суточному приросту случаев COVID-19
фото: siapress.ru

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 187 человек. За всю пандемию 64 548 жителя округа проходили лечение. Об этом сообщает оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах ХМАО:

  • Сургут – 60;
  • Нижневартовск – 38;
  • Урай – 18;
  • Нефтеюганск – 13;
  • Ханты-Мансийск – 12;
  • Нефтеюганский район – 10;
  • Нягань – 8;
  • Югорск – 6;
  • Кондинский район – 5;
  • Советский район – 4;
  • Сургутский район – 4;
  • Радужный – 3;
  • Мегион – 2;
  • Когалым – 1;
  • Нижневартовский район – 1;
  • Октябрьский район – 1;
  • Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 43 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 181 случае. По 6 контакты устанавливаются. Состояние 139 пациентов тяжелое, 106 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 918 человек. За сутки излечились 111 человек, за весь период пандемии – 60 945 югорчан.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 154, комментариев: 0
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