За сутки в ХМАО коронавирус подтвердился у 187 местных жителей

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 187 человек. За всю пандемию 64 548 жителя округа проходили лечение. Об этом сообщает оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах ХМАО:

Сургут – 60;

Нижневартовск – 38;

Урай – 18;

Нефтеюганск – 13;

Ханты-Мансийск – 12;

Нефтеюганский район – 10;

Нягань – 8;

Югорск – 6;

Кондинский район – 5;

Советский район – 4;

Сургутский район – 4;

Радужный – 3;

Мегион – 2;

Когалым – 1;

Нижневартовский район – 1;

Октябрьский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 43 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 181 случае. По 6 контакты устанавливаются. Состояние 139 пациентов тяжелое, 106 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 918 человек. За сутки излечились 111 человек, за весь период пандемии – 60 945 югорчан.