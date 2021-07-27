У 146 тысяч работающих пенсионеров Югры с 1 августа вырастет пенсия

С 1 августа 2021 года пенсии работающих пенсионеров вырастут. В Югре повышение коснется 146 тысяч человек.

«Максимальная прибавка от перерасчёта пенсии за отработанный 2020 год ограничена стоимостью трёх пенсионных баллов. В денежном эквиваленте для большинства пенсионеров эта сумма составит около 214,23 рублей», - рассказали в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Югре.

Всего в округе зарегистрировано 453 тысячи пенсионеров. «На беззаявительный перерасчёт страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2020 году уплачивали страховые взносы. Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2020 году и рассчитывается индивидуально для каждого. Кроме того, повышение ждёт пенсионеров, которые являются членами лётных экипажей гражданской авиации. Данной категории пенсионеров ежеквартально увеличивают пенсии, исходя из роста зарплат по данной профессии», - добавили в отделении.