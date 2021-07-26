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​Замгубернатора Югры Андрей Зобнинцев покинул свой пост

В Югре заместитель губернатора Андрей Зобнинцев ушел в отставку

​Замгубернатора Югры Андрей Зобнинцев покинул свой пост
Фото admhmao.ru

Замгубернатора Югры Андрей Зобнинцев покидает свой пост, с 27 июля он будет официально уволен по собственному желанию. Распоряжение об этом подписала Наталья Комарова, сообщает департамент общественных и внешних связей региона. Он курировал дорожное хозяйство, строительство, ЖКХ, энергетику, органы гражданской защиты населения и надзора за техническим состоянием техники в регионе.

Он также поблагодарил коллег за совместную работу в органах власти. «Благодарю своих коллег, с которыми мне удалось поработать на протяжении этих десяти лет, Наталью Владимировну Комарову, всю команду Югры. Работа в Правительстве региона стала важной вехой в моей биографии, рад, что стал участником больших проектов - по развитию транспортной доступности региона, крупных строительных и инфраструктурных проектов», – прокомментировал Зобнинцев.

Заместителем губернатора он работал с 2018 года, а до этого руководил окружным управлением капитального строительства, департамент строительства и был первым замдиректора по управлению госимуществом. Надо сказать, что Зобнинцев – один из немногих чиновников, которые при уходе в отставку были отмечены официальным сообщением на сайте окружного правительства: «За период работы под его началом был принят ряд системных решений, способствующих достижению национальных целей в регионе и направленных на развитие жилищно-коммунальной, транспортной, строительной сфер округа».

Информация о том, что Зобнинцев уходит в отставку, появилась еще в начале июля, но в департаменте общественных и внешних связей Югры на тот момент ее не подтверждали.


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26 июля в 23:39, просмотров: 495, комментариев: 0
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