В Когалыме пойман мужчина, который подделал ПЦР-тест

В Когалыме будут судить мужчину, который подделал ПЦР-тест. 49-летний житель Башкирии передал в бухгалтерию на своей работе этот документ и получил компенсацию расходов, сумма которой составила около 3800 рублей. Как оказалось позже, договор злоумышленник купил у неизвестного и никакие анализы не сдавал.

«В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в УМВД Югры.