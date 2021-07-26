В депздраве Югры заявили о поступлении более пяти тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

В Югру поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт». Об этом заявил директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Отмечается, что более пяти тысяч доз уже хранятся на аптечном складе. Совсем скоро их отправят в медицинские организации округа.⠀

«Основным показанием для использования «Спутник Лайта» является вакцинация переболевших ковидом более полугода назад и повторная вакцинация тех, у кого после прививки прошло шесть и более месяцев», – написал на своей странице в Инстаграм Добровольский.