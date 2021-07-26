198 новых случаев COVID-19 подтверждено в ХМАО за сутки

За минувшие сутки подтверждено 198 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах Югры. Это – самый большой суточный прирост с января 2021 года. Растет и количество смертей от коронавируса. За неделю в регионе умерли 32 ковид-пациента. В воскресенье летальные случаи зарегистрированы в Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганском районе и Сургуте.

По суточному приросту лидируют Сургут (60), Нефтеюганск (28) и Нижневартовск (23). Сейчас лечение от коронавируса проходят 2 611 жителей региона.

«Состояние 144 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщили в оперативном штабе.

За весь период в округе зарегистрирован 64 361 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 60 834 человека, умерли – 916.

План по вакцинации выполнен на 61 процент.

Ограничительные ковид-меры в регионе продлены до конца августа.