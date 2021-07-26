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​Ханты-Мансийский район перевыполнил план по ковид-вакцинации

От коронавируса в Югре привились более 351 тысячи жителей

​Ханты-Мансийский район перевыполнил план по ковид-вакцинации
Фото: vk.com/dzhmao

К 26 июля в Югре полный курс вакцинации от коронавируса прошли 351 282 человека. Первый компонент поставили 460 404 жителя округа. Всего в регион поступило 512 098 комплектов вакцин. Данные статистики публикует на личной странице в инстаграме директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Напомним, в регионе для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 755 755 человек. Таким образом, общий план по вакцинации выполнен на 61 процент.

Лидирует Ханты-Мансийский район, где вакцинировалось 103 процента от плана. Также хорошие темпы демонстрируют Белоярский (88%) и Октябрьский (87%) районы. В аутсайдерах – Нефтеюганск (37%), Нефтеюганский район (46%) и Покачи (47%).

В Сургуте темпы вакцинации выросли. Привились более 178 тысяч человек, или 72 процента от плана.

Ранее сообщалось, что план по вакцинации в округе выполнят к середине сентября.


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Сегодня в 09:18, просмотров: 417, комментариев: 0
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