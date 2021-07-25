За всю пандемию в ХМАО умерло 912 пациентов с коронавирусом

В Югре за сутки умерли два пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 912 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 194 случая заражения. Состояние 133 пациента тяжелое, 102 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 122 человека, за весь период пандемии – 60 759 югорчан.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Радужном и Октябрьском районе.