Еще 194 жителя ХМАО заболели коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 194 человек. За всю пандемию 64 163 проходили лечение от болезни. Об этом пишет оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете округа:
- Сургут – 50;
- Ханты-Мансийск – 23;
- Нижневартовск – 13;
- Нефтеюганск – 13;
- Нягань – 13;
- Урай – 12;
- Советский район – 11;
- Сургутский район – 7;
- Мегион – 6;
- Югорск – 6;
- Лангепас – 6;
- Кондинский район – 6;
- Нижневартовский район – 5;
- Нефтеюганский район – 5;
- Пыть-Ях – 5;
- Березовский район – 4;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Белоярский район – 2;
- Когалым – 2;
- Октябрьский район – 1;
- Радужный – 1.
«На момент выявления у 164 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 188 случаях. По 3 контакты уточняются. Состояние 133 пациента тяжелое, 102 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.