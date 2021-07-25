Еще 194 жителя ХМАО заболели коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 194 человек. За всю пандемию 64 163 проходили лечение от болезни. Об этом пишет оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете округа:

Сургут – 50;

Ханты-Мансийск – 23;

Нижневартовск – 13;

Нефтеюганск – 13;

Нягань – 13;

Урай – 12;

Советский район – 11;

Сургутский район – 7;

Мегион – 6;

Югорск – 6;

Лангепас – 6;

Кондинский район – 6;

Нижневартовский район – 5;

Нефтеюганский район – 5;

Пыть-Ях – 5;

Березовский район – 4;

Ханты-Мансийский район – 3;

Белоярский район – 2;

Когалым – 2;

Октябрьский район – 1;

Радужный – 1.

«На момент выявления у 164 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 188 случаях. По 3 контакты уточняются. Состояние 133 пациента тяжелое, 102 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.