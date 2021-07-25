Одну из югорских дорог отремонтируют до конца октября

Десятикилометровый участок региональной трассы «Нефтеюганск – Сургут» отремонтируют до конца октября. В план обновления входят замена дорожного покрытия и барьерных ограждений, укрепление обочин, нанесение разметки. На реставрацию уйдет около 308 миллионов, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

«Дорога входит в опорную сеть России, транспортная артерия имеет важное значение не только для Югры, но и для соседних субъектов – это единственный выход транзитного транспорта на Ямало-Ненецкий автономный округ и север страны. Кроме того, магистраль обеспечивает транспортное сообщение с крупнейшими автономного округа – Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск. Ежедневно по этой трассе проезжает более 22 тысяч автомобилей», – указано в пресс-релизе на портале правительства ХМАО.