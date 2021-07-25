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Участок трассы «Нефтеюганск – Сургут» отремонтируют за 308 миллионов

Одну из югорских дорог отремонтируют до конца октября

Участок трассы «Нефтеюганск – Сургут» отремонтируют за 308 миллионов

Десятикилометровый участок региональной трассы «Нефтеюганск – Сургут» отремонтируют до конца октября. В план обновления входят замена дорожного покрытия и барьерных ограждений, укрепление обочин, нанесение разметки. На реставрацию уйдет около 308 миллионов, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

«Дорога входит в опорную сеть России, транспортная артерия имеет важное значение не только для Югры, но и для соседних субъектов – это единственный выход транзитного транспорта на Ямало-Ненецкий автономный округ и север страны. Кроме того, магистраль обеспечивает транспортное сообщение с крупнейшими автономного округа – Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск. Ежедневно по этой трассе проезжает более 22 тысяч автомобилей», – указано в пресс-релизе на портале правительства ХМАО.


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25 июля в 10:46, просмотров: 1757, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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25 июля в 14:42
Ага! Вот опять бюджет Югры тратится на дороги и даже не на городские дороги и дворы, а на магистральные автодороги. Если смотреть на ремонт дорог с точки зрения обывателя, то кажется, что технология ремонта не меняется и применяется технологии и материалы полувековой давности, с момента как в регионе начали работать первые асфальтовые заводы. Ничего не изменилось. Хотя раньше хоть тупо укладывали дорожную плиту и получалось неплохо. Стоимость 1 км новой дороги с дорожной плитой по болоту выходила на Самотлоре, к примеру, до 1 млн рублей. Много, но стране нужна было нефть. И качество укладки дорожных плит у разных подрядчиков был разный:и хороший, и плохой. Хорошее качество было у треста «Эстсургутдорострой»( Эстония), который базировался в Лянторе и строил дороги на Нижный Сортым, дороги на Лянторском месторождении и автодорогу Сургут-Лянтор. Ничего не попишешь! Европа! Так и нужно было бы продолжать развивать долговечное бетонное покрытие. Однако, приоритет отдали асфальту. А асфальт в наших северных условиях не лучшее дорожное покрытие, ибо под действием жары, влаги и морозов быстро изнашивается. А под тяжелым транспортом создаёт ещё колейность. Неужели технологии дорожного бетона вместо асфальта не под силу освоить ни «Северавтодору», ни компании господина Андреева? Ведь при такой разветвлённой сети автодорог в Югре и огромном парке автотранспорта, использующего более 6 месяцев шипованную резину ремонт асфальта надо ставить на конвейер. А бюджет «не резиновый». Неужели непонятно, что ремонт дорог будет съедать и дальше бюджетные деньги, вместо строительства школ, детсадов, поликлиник, больниц и других социальных объектов в регионе. Неужели ученые и практики Югры не могут решиться на замену асфальта на более долговечное и испытанное бетонное дорожное покрытие?

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