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Наталья Комарова продлила часть ограничительных мер в Югре

Детские комнаты, досуговые заведения и кальянные не могут работать в ХМАО из-за COVID-19

Наталья Комарова продлила часть ограничительных мер в Югре
фото: admhmao.ru

В ХМАО продлена часть коронавирусных ограничений. Так, до 31 августа приостановлена работа детских игровых комнат и иных развлекательных центров для детей, развлекательных и досуговых заведений, кальянных. Об этом сказано в постановлении, которое подписала губернатор Югры Наталья Комарова накануне.

Также жителям округа напомнили, что в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ им необходимо сдать ПЦР-тест и разместить результат на Госуслугах. Эту меру могут избежать те, кто вакцинировался не более года назад, и те, кто переболел в течении последних шести месяцев.


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Сегодня в 10:03, просмотров: 185, комментариев: 0
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