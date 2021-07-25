Детские комнаты, досуговые заведения и кальянные не могут работать в ХМАО из-за COVID-19

В ХМАО продлена часть коронавирусных ограничений. Так, до 31 августа приостановлена работа детских игровых комнат и иных развлекательных центров для детей, развлекательных и досуговых заведений, кальянных. Об этом сказано в постановлении, которое подписала губернатор Югры Наталья Комарова накануне.

Также жителям округа напомнили, что в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ им необходимо сдать ПЦР-тест и разместить результат на Госуслугах. Эту меру могут избежать те, кто вакцинировался не более года назад, и те, кто переболел в течении последних шести месяцев.