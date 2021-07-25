Для жителей Советского и Югорска локдаун продлили до 1 августа

Для жителей Югорска и Советского продлили режим обязательной самоизоляции до 1 августа. Послабления действуют только для привитых югорчан. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства ХМАО накануне вечером, 24 июля.

«Граждане и организации указанных муниципалитетов в период по 1 августа оформляют уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан «Цифровое уведомление», – указано в сообщении.

Кроме того, до начала августа в Югорске и Советском приостанавливается деятельность кинотеатров и фитнес-клубов. Точки общепита должны работать с 6:00 до 20:00.