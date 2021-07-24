Три югорчанина скончались из-за COVID-19 накануне

В Югре за сутки умерли три пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 910 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 190 случаев заражения. Состояние 124 пациентов тяжелое, 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 212 человек, за весь период пандемии – 60 637 югорчан.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Покачах и Белоярском районе.