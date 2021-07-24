В ХМАО накануне коронавирусом заразились 190 человек

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 190 человек. За всю пандемию болело 63 969 жителей округа. Об этом информирует оперштаб.
Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах региона:
- Сургут – 46;
- Ханты-Мансийск – 28;
- Нефтеюганск – 15;
- Нижневартовск – 12;
- Урай – 12;
- Кондинский район – 10;
- Нягань – 9;
- Советский район – 9;
- Сургутский район – 9;
- Югорск – 8;
- Нефтеюганский район – 6;
- Лангепас – 5;
- Березовский район – 5;
- Нижневартовский район – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Радужный – 3;
- Мегион – 2;
- Октябрьский район – 2;
- Покачи – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 37 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 184 случаях, по 6 контакты уточняются. Состояние 124 пациентов тяжелое, 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишет оперштаб.