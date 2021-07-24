В ХМАО накануне коронавирусом заразились 190 человек

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 190 человек. За всю пандемию болело 63 969 жителей округа. Об этом информирует оперштаб.

Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах региона:

Сургут – 46;

Ханты-Мансийск – 28;

Нефтеюганск – 15;

Нижневартовск – 12;

Урай – 12;

Кондинский район – 10;

Нягань – 9;

Советский район – 9;

Сургутский район – 9;

Югорск – 8;

Нефтеюганский район – 6;

Лангепас – 5;

Березовский район – 5;

Нижневартовский район – 4;

Пыть-Ях – 3;

Радужный – 3;

Мегион – 2;

Октябрьский район – 2;

Покачи – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 37 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 184 случаях, по 6 контакты уточняются. Состояние 124 пациентов тяжелое, 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишет оперштаб.