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В Югре наименьший показатель преступности среди субъектов УрФО

За половину 2021 года в ХМАО зарегистрировано более 10 тысяч преступлений

В Югре наименьший показатель преступности среди субъектов УрФО
фото: pixabay.com

В ХМАО за шесть месяцев 2021 года произошло больше 10 тысяч преступлений, однако такой показатель пока держится в числе наименьших среди субъектов УрФО.

«Отмечено, что в Югре стабильно снижается число убийств и разбойных нападений. Меньше совершено краж, в том числе из квартир, и угонов автотранспорта. Остается контролируемой обстановка в общественных местах и на улицах. Не снижается количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В среднем ежедневно регистрируется до 20 дистанционных фактов мошенничеств и краж», – пишет пресс-служба УМВД округа.

Также отмечается, что снижается количество ДТП, в том числе с участием детей. За полгода изъято более 70 килограммов наркотических средств – этот коэффициент на 40% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года.


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Сегодня в 09:51, просмотров: 233, комментариев: 0
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