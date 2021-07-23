Россияне рассказали, где они бы хотели провести свою пенсию

Россияне рассказали, в каких городах нашей страны хотели бы провести пенсию. Чаще всего участники опроса выбирали Москву (16% респондентов), Петербург (15%) и Сочи (12%) – они понравились людям из-за развитой инфраструктуры и доступных рекреационных зон. Кстати, ни один город Югры не попал в список. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследования сервисов «Работа.ру» и «СберНПФ».

Отмечается, что также в пятерку лучших попали идут Краснодар (его выбрали 6% опрошенных) и Калининград (3%) – эти муниципалитеты привлекли внимание хорошей экологией, доступностью рекреационных зон и ресурсов, возможностью снизить уровень стресса и улучшить условия жизни для семьи.

Менее 1% набрали вариант «жить в деревне» и такие города, как Уфа, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Анапа, Барнаул, Белгород, Геленджик, Кисловодск, Пермь, Псков, Саратов, Ставрополь, Феодосия, Тверь, Ялта, Ярославль.