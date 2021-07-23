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Ни один город ХМАО не попал в список городов, куда хотелось бы уехать на пенсию

Россияне рассказали, где они бы хотели провести свою пенсию

Ни один город ХМАО не попал в список городов, куда хотелось бы уехать на пенсию
фото: pixabay.com

Россияне рассказали, в каких городах нашей страны хотели бы провести пенсию. Чаще всего участники опроса выбирали Москву (16% респондентов), Петербург (15%) и Сочи (12%) – они понравились людям из-за развитой инфраструктуры и доступных рекреационных зон. Кстати, ни один город Югры не попал в список. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследования сервисов «Работа.ру» и «СберНПФ».

Отмечается, что также в пятерку лучших попали идут Краснодар (его выбрали 6% опрошенных) и Калининград (3%) – эти муниципалитеты привлекли внимание хорошей экологией, доступностью рекреационных зон и ресурсов, возможностью снизить уровень стресса и улучшить условия жизни для семьи.

Менее 1% набрали вариант «жить в деревне» и такие города, как Уфа, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Анапа, Барнаул, Белгород, Геленджик, Кисловодск, Пермь, Псков, Саратов, Ставрополь, Феодосия, Тверь, Ялта, Ярославль.


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Сегодня в 14:35, просмотров: 287, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:25
Это ещё раз говорит о необходимости реализации Фронтальной стратегии развития РФ, разработанной Правительством РФ, в результате которой возникнут 42 Агломерации, в том числе и Тюменская, которая станет притяжением для внутренней миграции населения, в частности граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Для создания промышленной Сургутской агломерации необходимы новые Суперпроекты, которые могут стать центром притяжения для внутренней миграции молодежи.
Мономах
не нравится
Сегодня в 17:02
Система моделей народнохозяйственного планирования ; Аганбегян А.Г. Багриновский К.А. Гранберг А.Г.(1972г.) Очень "сильно" помогло! И твоя Фронтальная Околесица из того же теста!
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