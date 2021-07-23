В 18 муниципалитетах ХМАО обнаружены новые случаи заражения COVID-19

За сутки коронавирус выявили у 185 югорчан. За всю пандемию 63 779 человек оказались с положительным тестом на эту болезнь. Об этом пишет оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах округа:

Сургут – 43;

Ханты-Мансийск – 34;

Советский район – 19;

Урай – 15;

Нижневартовск – 14;

Сургутский район – 10;

Нягань – 9;

Березовский район – 8;

Нефтеюганск – 7;

Лангепас – 5;

Мегион – 4;

Кондинский район – 4;

Югорск – 3;

Радужный – 3;

Пыть-Ях – 3;

Нижневартовский район – 2;

Нефтеюганский район – 1;

Покачи – 1.

«На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у 5 – бессимптомно. Контакт установлен в 180 случаях, по 4 контакт уточняется. Состояние 133 пациентов тяжелое, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 907 человек. За сутки излечились 210 человек, за весь период пандемии – 60 425 югорчан.