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185 жителей Югры заболели COVID-19 накануне

В 18 муниципалитетах ХМАО обнаружены новые случаи заражения COVID-19

185 жителей Югры заболели COVID-19 накануне
фото: siapress.ru

За сутки коронавирус выявили у 185 югорчан. За всю пандемию 63 779 человек оказались с положительным тестом на эту болезнь. Об этом пишет оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах округа:

  • Сургут – 43;
  • Ханты-Мансийск – 34;
  • Советский район – 19;
  • Урай – 15;
  • Нижневартовск – 14;
  • Сургутский район – 10;
  • Нягань – 9;
  • Березовский район – 8;
  • Нефтеюганск – 7;
  • Лангепас – 5;
  • Мегион – 4;
  • Кондинский район – 4;
  • Югорск – 3;
  • Радужный – 3;
  • Пыть-Ях – 3;
  • Нижневартовский район – 2;
  • Нефтеюганский район – 1;
  • Покачи – 1.

«На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у 5 – бессимптомно. Контакт установлен в 180 случаях, по 4 контакт уточняется. Состояние 133 пациентов тяжелое, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 907 человек. За сутки излечились 210 человек, за весь период пандемии – 60 425 югорчан.


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Сегодня в 12:32, просмотров: 36, комментариев: 0
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