В 18 муниципалитетах ХМАО обнаружены новые случаи заражения COVID-19

За сутки коронавирус выявили у 185 югорчан. За всю пандемию 63 779 человек оказались с положительным тестом на эту болезнь. Об этом пишет оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах округа:
- Сургут – 43;
- Ханты-Мансийск – 34;
- Советский район – 19;
- Урай – 15;
- Нижневартовск – 14;
- Сургутский район – 10;
- Нягань – 9;
- Березовский район – 8;
- Нефтеюганск – 7;
- Лангепас – 5;
- Мегион – 4;
- Кондинский район – 4;
- Югорск – 3;
- Радужный – 3;
- Пыть-Ях – 3;
- Нижневартовский район – 2;
- Нефтеюганский район – 1;
- Покачи – 1.
«На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у 5 – бессимптомно. Контакт установлен в 180 случаях, по 4 контакт уточняется. Состояние 133 пациентов тяжелое, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 907 человек. За сутки излечились 210 человек, за весь период пандемии – 60 425 югорчан.