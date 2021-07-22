16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6945   EUR  86,9227  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Запросы соискателей в Югре выше возможностей работодателей

В Югре ожидаемая зарплата на пять тысяч рублей выше предлагаемой

​Запросы соискателей в Югре выше возможностей работодателей
Фото: pixabay.com

Жители Югры, находящиеся в поисках работы, ждут от работодателей большего, чем они предлагают. К такому выводу пришли аналитики службы исследований hh.ru, проанализировав зарплаты, указанные в вакансиях и резюме.

«Средняя ожидаемая заработная плата, то есть, та, что соискатели указывают в своих резюме, в ХМАО в июне составила 57,1 тысячи рублей. Предложение работодателей, то, что указано в вакансиях, – 52,5 тысячи рублей. Для сравнения: по России в целом соискатели рассчитывают на 49,9 тысячи рублей, а работодатели предлагают 48,9 тысячи рублей», - рассказали в пресс-службе HeadHunter Урал.

Самые высокие зарплатные ожидания среди соискателей в сферах «Добыча сырья» (73,4 тысячи рублей), «Инсталляция и сервис» (71,3 тысячи рублей) и «Строительство, недвижимость» (71,1 тысячи рублей). Наиболее скромные ожидания у «Административного персонала» - 44,7 тысячи рублей.

Самую высокую зарплату предлагают в сферах «Строительство, недвижимость» (65,5 тысячи рублей), «Высший менеджмент» (63,1 тысячи рублей) и «Добыча сырья» (62,5 тысячи рублей). Самое низкое предложение зафиксировано в сфере «Маркетинг, реклама, PR» (41,9 тысяч рублей).


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:26, просмотров: 205, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 17:35
Кто бы сомневался

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ольга Кузнечевских: «Оперштаб решил частично приостановить оказание плановой и профилактической медпомощи» 1190
  2. ​Utair собирает акционеров ради миллиардов 1118
  3. ​Лидер европейского государства ненадолго прибудет в Сургут 907
  4. ​Василий Мархинин: «У оппозиции есть хорошие шансы пройти в думу Сургута» 829
  5. ​Захар Прилепин: «Если бы был закон о домашнем насилии, в моей семье бы все сидели» 799
  6. Югорчанин с подельниками ограбил своего водителя, а в полицию обратился как потерпевший 775
  7. Доктора Югорска достали из трехлетнего ребенка шайбу, которую он проглотил 693
  8. Шесть пациентов скончались от COVID-19 в Югре 693
  9. Самую длинную «достопримечательность» Сургута делают красивее 635
  10. ​Прокуратура пошла в суд из-за плохой воды в одном из муниципалитетов Югры 435
  1. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 8883
  2. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 5924
  3. Югорчанка хотела выпрыгнуть из окна, но ей помешали полиция и спасатели 4373
  4. ​В Югре будут судить банду вымогателей, действовавшую под прикрытием борьбы с наркотиками 4175
  5. ​Ханты-Мансийск попал в программу семейных авиабилетов, а Сургут – нет 4029
  6. Улетела налегке. ​Пассажирка выбросила кошку с собакой прямо в аэропорту Сургута 3377
  7. ​Восемь югорчан решили перепродать трубы с месторождения, но попались полиции 3187
  8. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 3174
  9. ​Пассажирке стало плохо: в Нижневартовске экстренно посадили самолет из Южно-Сахалинска 3076
  10. ​Ждите солнца. С выходных в Сургуте снова начнет теплеть 2888
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 24281
  2. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 16178
  3. На трех нефтеюганских воров завели семь уголовных дел 10858
  4. ​Плывем: как Нижневартовск справляется с сильнейшим летним ливнем // ВИДЕО 10337
  5. ​Под Нефтеюганском рыбак вспомнил молодость и угнал два болотохода 9439
  6. ​Нефтеюганский полигон для сортировки и хранения мусора откроется до конца года 9127
  7. ​Без масок – особо опасны 8946
  8. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 8883
  9. ​Бизнесвумен из Нефтеюганска обвиняют в хищении восьми миллионов из бюджета 8843
  10. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 8501

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика