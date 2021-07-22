В Югре ожидаемая зарплата на пять тысяч рублей выше предлагаемой

Жители Югры, находящиеся в поисках работы, ждут от работодателей большего, чем они предлагают. К такому выводу пришли аналитики службы исследований hh.ru, проанализировав зарплаты, указанные в вакансиях и резюме.

«Средняя ожидаемая заработная плата, то есть, та, что соискатели указывают в своих резюме, в ХМАО в июне составила 57,1 тысячи рублей. Предложение работодателей, то, что указано в вакансиях, – 52,5 тысячи рублей. Для сравнения: по России в целом соискатели рассчитывают на 49,9 тысячи рублей, а работодатели предлагают 48,9 тысячи рублей», - рассказали в пресс-службе HeadHunter Урал.

Самые высокие зарплатные ожидания среди соискателей в сферах «Добыча сырья» (73,4 тысячи рублей), «Инсталляция и сервис» (71,3 тысячи рублей) и «Строительство, недвижимость» (71,1 тысячи рублей). Наиболее скромные ожидания у «Административного персонала» - 44,7 тысячи рублей.

Самую высокую зарплату предлагают в сферах «Строительство, недвижимость» (65,5 тысячи рублей), «Высший менеджмент» (63,1 тысячи рублей) и «Добыча сырья» (62,5 тысячи рублей). Самое низкое предложение зафиксировано в сфере «Маркетинг, реклама, PR» (41,9 тысяч рублей).