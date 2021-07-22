В Югре врачам пришлось прооперировать ребенка, у которого в пищеводе застряла шайба

В Югорске трехлетний ребенок проглотил металлическую шайбу. Инородный предмет застрял в пищеводе, поэтому малышу потребовалась срочная госпитализация. Об этом сообщает окружной департамент здравоохранения.

Отмечается, что врачи провели операцию юному пациенту под общим наркозом, а после этого ребенок целый день находился в реанимации под наблюдением. Только спустя сутки его отправили домой.

«Работа с детьми всегда требует повышенной ответственности. Для заведующего отделением реанимации БУ «Югорская городская клиническая больница» Вероники Лосевской проводившей наркоз, много лет отработавшей в детской реанимации, несмотря на отточенное годами каждое действие, каждый случай индивидуален. Просим родителей заниматься профилактикой детского травматизма», – прокомментировали в региональном депздраве.