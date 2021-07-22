В ХМАО за сутки коронавирус подтвердился у 186 человек

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 186 человек. За всю пандемию на лечении находилось 63 594 жителей округа. Об этом пишет оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах региона:
- Сургут – 49;
- Ханты-Мансийск – 34;
- Нефтеюганск – 14;
- Нижневартовск – 12;
- Советский район – 12;
- Березовский район – 8;
- Нягань – 7;
- Югорск – 7;
- Нижневартовский район – 7;
- Мегион – 6;
- Урай – 6;
- Пыть-Ях – 5;
- Сургутский район – 5;
- Нефтеюганский район – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Лангепас – 2;
- Белоярский район – 2;
- Кондинский район – 2;
- Октябрьский район – 2.
«На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 184 случаях. По 2 контакты устанавливаются. Состояние 137 пациентов тяжелое, 99 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 902 человека. За сутки излечились 167 человек, за весь период пандемии – 60 215 югорчан.