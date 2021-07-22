В ХМАО за сутки коронавирус подтвердился у 186 человек

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 186 человек. За всю пандемию на лечении находилось 63 594 жителей округа. Об этом пишет оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах региона:

Сургут – 49;

Ханты-Мансийск – 34;

Нефтеюганск – 14;

Нижневартовск – 12;

Советский район – 12;

Березовский район – 8;

Нягань – 7;

Югорск – 7;

Нижневартовский район – 7;

Мегион – 6;

Урай – 6;

Пыть-Ях – 5;

Сургутский район – 5;

Нефтеюганский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Лангепас – 2;

Белоярский район – 2;

Кондинский район – 2;

Октябрьский район – 2.

«На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 184 случаях. По 2 контакты устанавливаются. Состояние 137 пациентов тяжелое, 99 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 902 человека. За сутки излечились 167 человек, за весь период пандемии – 60 215 югорчан.