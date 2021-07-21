В Покачах новый спорткомплекс появится на два года раньше первоначального срока

Новый спорткомплекс в Покачах завершен на 65 процентов, и к концу года будет введен в эксплуатацию, хотя изначально планировалось, что он откроет свои двери в 2023 году. Об этом рассказали Наталье Комаровой, которая посетила строительную площадку в ходе визита в город, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Возводит новый объект компания «ЛУКОЙЛ» в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством региона, стоимость нового спорткомплекса – 551 миллион рублей. В настоящий момент завершено строительство каркаса, идут работы по благоустройству территории и закупке оборудования и мебели. В нем будет два этажа, площадь составит 5,7 тысячи квадратных метров, одновременно в нем смогут заниматься (или соревноваться) 250 спортсменов, а наблюдать за этим – 200 зрителей. Спорткомплекс рассчитан на занятия футболом, баскетболом, волейболом, акробатикой, боксом, в нем можно будет сдавать нормы ГТО.

«Это действительно важный объект, отвечающий на запросы горожан. Важно еще и то, что комплекс возводится под контролем общественности, участвующей в каждом этапе строительства», – отметила губернатор Югры и поручила тщательно проанализировать взаимоотношения с подрядчиками, чтобы как можно более оперативно оплатить их работу.