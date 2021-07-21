В ХМАО за весь сезон 3781 человек подвергся нападению клещей

В Югре 574 ребенка оказались укушены клещами. Всего с начала сезона в регионе за помощью обратились 3781 человек. Чаще всего паукообразные нападали на людей в лесах, а вот в летних оздоровительных организациях такие инциденты пока не происходили.

«Всего с начала сезона исследовано 1210 клеща, в том числе снятых с людей – 997. Зараженность снятых с людей клещей составила: вирусом клещевого энцефалита – 1,2%, возбудителем клещевого боррелиоза – 36,5%, возбудителем эрлихиоза – 2,6%, возбудителем анаплазмоза – 0,3%», – рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО.

Отмечается, что у трех жителей Ханты-Мансийска и у одного жителя Пыть-Яха было заподозрено заражение указанными ранее болезнями.