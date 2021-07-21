Сургут остается лидером по суточному числу заражений коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 183 человек. За всю пандемию лечение проходило 63 408 местных жителей. Об этом пишет оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 15 муниципалитетах округа:
- Сургут – 90;
- Советский район – 17;
- Нижневартовск – 16;
- Ханты-Мансийск – 10;
- Сургутский район – 8;
- Нефтеюганск – 7;
- Нижневартовский район – 6;
- Лангепас – 5;
- Мегион – 5;
- Югорск – 5;
- Нягань – 3;
- Радужный – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Когалым – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Нефтеюганский район – 1.
«На момент выявления у 151 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 5 – бессимптомно. Контакт установлен в 171 случаях. По 12 контакты устанавливаются. Состояние 146 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 896 человек. За сутки излечились 181 человек, за весь период пандемии – 60 048 югорчан.