Глава ХМАО попросила санврачей разработать новые антиковидные ограничения

В некоторых муниципалитетах Югры могут ввести новые ограничительные меры из-за ухудшающейся эпидобстановки. В частности, глава управления Роспотребнадзора Майя Соловьева попросила обратить внимание на растущую заболеваемость COVID-19 в Сургуте, Ханты-Мансийске, Урае, Нефтеюганске, Нижневартовске и Октябрьском районе.

В связи с этим губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании оперативного штаба попросила санврачей внести предложения, которые помогут сдержать заражение среди жителей данных муниципалитетов. Конкретные меры огласят 23 июля, они будут действовать до 10 августа.

Напомним, что ранее Соловьева уже сообщала о возможном ведении строгих ограничений в Сургуте из-за коронавируса.