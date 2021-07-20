Стало известно, на сотрудников каких сфер вырос спрос в ХМАО

В ХМАО в июне число вакансий превысило показатели того же месяца 2020 года на 85%. Отмечается, что за первое полугодие количество объявлений о поиске сотрудников возросло на 54%. Больше всего спрос вырос на специалистов сфер «Домашний персонал», «Безопасность», «Туризм», «Административный персонал», «Развлечения». Об этом пишет пресс-служба hh.ru.

«Самую интенсивную динамику по приросту вакансий в июне показали те профессиональные сферы, которые сильнее всего пострадали от экономических последствий пандемии коронавируса. Сегодня эти сферы не просто восстанавливаются, они начинают активно развиваться – и очень нуждаются в людях», – поясняет Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Также востребованными считаются работники сферы продаж – на них приходится 29% июньских вакансий. На втором месте – сфера транспорта и логистики, а также рабочий персонал (по 11%), на третьем – строители (10%).