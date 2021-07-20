За сутки в ХМАО COVID-19 выявили у 178 человек

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 178 человек. За всю пандемию 63 225 жителей региона были заражены. Об этом информирует местный оперштаб.
Новые случаи зарегистрированы в 17 муниципалитетах округа:
- Сургут – 61;
- Нижневартовск – 19;
- Нефтеюганск – 13;
- Урай – 11;
- Нефтеюганский район – 11;
- Нягань – 10;
- Советский район – 10;
- Ханты-Мансийск – 9;
- Югорск – 9;
- Радужный – 6;
- Сургутский район – 5;
- Когалым – 4;
- Октябрьский район – 4
- Пыть-Ях – 2;
- Кондинский район – 2;
- Мегион – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 42 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 176 случаях. По 2 контакты устанавливаются. Состояние 140 пациентов тяжелое, 104 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 889 человек. За сутки излечились 216 человек, за весь период пандемии – 59 867 югорчан.