За сутки в ХМАО COVID-19 выявили у 178 человек

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 178 человек. За всю пандемию 63 225 жителей региона были заражены. Об этом информирует местный оперштаб.

Новые случаи зарегистрированы в 17 муниципалитетах округа:

Сургут – 61;

Нижневартовск – 19;

Нефтеюганск – 13;

Урай – 11;

Нефтеюганский район – 11;

Нягань – 10;

Советский район – 10;

Ханты-Мансийск – 9;

Югорск – 9;

Радужный – 6;

Сургутский район – 5;

Когалым – 4;

Октябрьский район – 4

Пыть-Ях – 2;

Кондинский район – 2;

Мегион – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 42 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 176 случаях. По 2 контакты устанавливаются. Состояние 140 пациентов тяжелое, 104 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 889 человек. За сутки излечились 216 человек, за весь период пандемии – 59 867 югорчан.