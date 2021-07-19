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​Можно болеть за наших – на Олимпиаде в Токио выступят 11 югорчан

В составе олимпийской сборной России выступят 11 жителей Югры

​Можно болеть за наших – на Олимпиаде в Токио выступят 11 югорчан
Фото eurosport.ru

В составе сборной России на Олимпиаде в Токио, которая начнется на этой неделе, присутствуют 11 югорчан. Это: Альберт Батыргазиев (бокс), Анна Тимофеева (водное поло), Анна Егорова, Анастасия Гуженкова и Илья Дружинин (плавание), Заурбек Сидаков и Артур Найфонов (вольная борьба), Максим Храмцов (тхэквондо), Тимур Наниев (тяжелая атлетика), а также Артем Вольвич и Игорь Кобзарь (волейбол).

«Одним из тех, кто вошел в сборную команду России, стал вартовчанин Альберт Батыргазиев (бокс), мастер спорта России международного класса, чемпион Азии по версии WBA Asia во втором полулегком весе. Его напутствует наставник, заслуженный тренер России Руслан Куштанов: «Спортсменам сборной, югорчанам хочу пожелать продуктивной подготовки, красивых побед, выступлений. Как говорят, везет сильнейшим, но в соревнованиях присутствует эффект фортуны. Все может измениться буквально в последние секунды, поэтому удача не помешает никому», – написала у себя в социальных сетях Наталья Комарова.

Глава Югры также пожелала каждому российскому спортсмену стать чемпионом XXXII летних Олимпийских игр. Соревнования стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. На них будут претендовать 335 спортсменов из России.


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Сегодня в 14:17, просмотров: 368, комментариев: 0
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