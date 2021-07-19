За половину 2021 года 45 жителей Югры пострадали от диких животных

В Югре люди стали реже обращаться за помощью после укуса животных. Так, по данным окружного отделения Роспотребнадзора, за первые шесть месяцев 2021 года в медучреждение за уколами от бешенства обратились 1346 человек – этот показатель меньше, чем за аналогичный период в 2020 (тогда помощь врачей потребовалась 2030 местным жителям).

«За первое полугодие 2021 года в Ханты-Мансийском автономном округе случаев бешенства среди людей не зарегистрировано. От диких животных за полгода пострадало 45 человек, что на пять процентов ниже аналогичного периода прошлого года, и на 33,4 процента выше среднемноголетнего уровня за последние пять лет», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Чаще всего после нападения животных в больницы обращались жители Мегиона, Советского, октябрьского, Нефтеюганского районов, Радужного.