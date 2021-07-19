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182 югорчанина заразились коронавирусом за сутки

В 20 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения COVID-19

182 югорчанина заразились коронавирусом за сутки
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 182 случая заражения COVID-19. За всю пандемию 63 047 человека проходили лечение. Об этом пишет оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах округа:

  • Сургут – 53;
  • Ханты-Мансийск – 32;
  • Урай – 16;
  • Нижневартовск – 14;
  • Советский район – 10;
  • Сургутский район – 10;
  • Нефтеюганск – 8;
  • Нягань – 6;
  • Югорск – 5;
  • Лангепас – 4;
  • Березовский район – 4;
  • Пыть-Ях – 3;
  • Радужный – 3;
  • Кондинский район – 3;
  • Октябрьский район – 3;
  • Когалым – 2;
  • Мегион – 2;
  • Нижневартовский район – 2;
  • Покачи – 1;
  • Нефтеюганский район – 1.

«На момент выявления у 160 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 177 случаях. По 5 контакты устанавливаются. Состояние 138 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – оповещает оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 884 человека. За сутки излечились 33 человека, за весь период пандемии – 59 651 югорчанин.


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Сегодня в 10:48, просмотров: 276, комментариев: 0
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