В 20 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения COVID-19

В Югре за сутки выявили 182 случая заражения COVID-19. За всю пандемию 63 047 человека проходили лечение. Об этом пишет оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах округа:

Сургут – 53;

Ханты-Мансийск – 32;

Урай – 16;

Нижневартовск – 14;

Советский район – 10;

Сургутский район – 10;

Нефтеюганск – 8;

Нягань – 6;

Югорск – 5;

Лангепас – 4;

Березовский район – 4;

Пыть-Ях – 3;

Радужный – 3;

Кондинский район – 3;

Октябрьский район – 3;

Когалым – 2;

Мегион – 2;

Нижневартовский район – 2;

Покачи – 1;

Нефтеюганский район – 1.

«На момент выявления у 160 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 177 случаях. По 5 контакты устанавливаются. Состояние 138 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – оповещает оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 884 человека. За сутки излечились 33 человека, за весь период пандемии – 59 651 югорчанин.