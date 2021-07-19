В 20 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения COVID-19

В Югре за сутки выявили 182 случая заражения COVID-19. За всю пандемию 63 047 человека проходили лечение. Об этом пишет оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах округа:
- Сургут – 53;
- Ханты-Мансийск – 32;
- Урай – 16;
- Нижневартовск – 14;
- Советский район – 10;
- Сургутский район – 10;
- Нефтеюганск – 8;
- Нягань – 6;
- Югорск – 5;
- Лангепас – 4;
- Березовский район – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Радужный – 3;
- Кондинский район – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Когалым – 2;
- Мегион – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Покачи – 1;
- Нефтеюганский район – 1.
«На момент выявления у 160 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 177 случаях. По 5 контакты устанавливаются. Состояние 138 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – оповещает оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 884 человека. За сутки излечились 33 человека, за весь период пандемии – 59 651 югорчанин.