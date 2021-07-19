Один из муниципалитетов ХМАО выполнил ковид-вакцинацию на 100 процентов

В Югре вакцинированы 437 785 человек. Это – 57,9 процента от плана или 25,9 процента от всех жителей округа. В Ханты-Мансийском районе вакцинировано 100 процентов населения. Об этом в понедельник, 19 июля, рассказал глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.

Кроме того, главный врач округа опубликовал свежий рейтинг муниципалитетов по темпам вакцинации. За лидером, Ханты-Мансийским районом, следуют Белоярский и Октябрьский районы, где вакцинация выполнена на 85 и 84 процента соответственно. В аутсайдерах – Нефтеюганск (35%), Нефтеюганский район (44%) и Нягань (47%).

В Сургуте вакцинировано 68 процентов от плана, в Сургутском районе – 70 процентов.

Напомним, в регионе запланирована вакцинация 755 755 жителей (60% взрослого населения). План рассчитывают выполнить к Единому дню голосования.

Ранее стало известно, что в Югре зарегистрированы зараженные новыми опасными штаммами коронавируса. Медики отмечают, что болезнь стала агрессивнее. На прошлой неделе суточный прирост заболевших приближался к 200-м. Скончались за семь дней 37 ковид-пациентов.

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