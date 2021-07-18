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​Средний размер потребкредита в Югре вырос на десять процентов

ХМАО вошел в пятерку регионов РФ с самым большим средним размером потребительского кредита

​Средний размер потребкредита в Югре вырос на десять процентов
Фото: pixabay.com

В июне 2021 года средний размер потребительского кредита в Югре составил 446 009 рублей. За месяц показатель вырос на десять процентов. Округ входит в пятерку регионов страны по размеру среднего потребкредита. Впереди Москва (580,2 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий АО (533,3 тыс. руб.), Московская область (465,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (458,2 тыс. руб.). Данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В России средний размер займа на потребительские товары составил рекордные 303,3 тысячи рублей, увеличившись с мая на 7,2 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний чек потребкредита вырос на 41,8 процента.

«С начала года средний чек потребительского кредита вырос весьма существенно – более чем на треть. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и его параметрах является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Что особенно заметно для крупных кредитов с суммой более 300 тысяч рублей. Такие потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находятся на высоком уровне – 650 баллов и более», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.


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18 июля в 20:31, просмотров: 304, комментариев: 0
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