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​Восемь югорчан умерли от коронавируса за сутки

В Югре зарегистрировано рекордное число умерших от ковида в этом году

​Восемь югорчан умерли от коронавируса за сутки
Фото: siapress.ru

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано восемь смертей ковид-пациентов. В последний раз такие потери регистрировались в ноябре прошлого года.

Больше всего умерших – в Сургуте, где коронавирус унес жизни трех человек. Двое пациентов умерли в Нягани, по одному – в Мегионе, Нижневартовске и Сургутском районе. За весь период пандемии COVID-19 унес жизни 878 югорчан.

Число заразившихся также растет – суточный прирост составил 187 пациентов в 20 муниципалитетах региона. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (43), Ханты-Мансийск (23) и Нижневартовск (18).

На данный момент лечение проходят 2 369 человек.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 62 865 случаев новой коронавирусной инфекции, вылечились 59 618 человек.

Ранее стало известно, что в Югре выявили зараженных индийским, британским и южноафриканским штаммами COVID-19.


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Сегодня в 12:19, просмотров: 557, комментариев: 0
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