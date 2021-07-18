Сотрудник ЧОП, открывший стрельбу в сауне Когалыма, стал фигурантом уголовного дела

Сотрудник частного охранного предприятия, который открыл стрельбу в одной из саун Когалыма, стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Инцидент произошел в ночь на 9 июля. Администрация сауны вызвала охрану, чтобы угомонить разбушевавшихся посетителей. Между сотрудником ЧОПа и двумя ранее судимыми отдыхающими началась потасовка. Мужчины пытались отобрать оружие у охранника, он открыл стрельбу. В результате конфликта двое пострадавших госпитализированы.