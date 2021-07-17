Югра заключила соглашение о развитии туризма с правительством Москвы и ЛУКОЙЛом

Развивать туризм в Югре помогут правительство Москвы и крупнейшая частная нефтекомпания ЛУКОЙЛ. Соответствующее соглашение подписала Наталья Комарова с мэром российской столицы Сергеем Собяниным и нефтяником Вагитом Алекперовым, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Документ, срок действия которого пять лет, предполагает формирование туристических маршрутов в рамках проектов «Город открытий» и «Путешествуй по Югре», усиление взаимных туристических потоков, программы по школьному обмену, сотрудничество между туристическими компаниями. По словам Натальи Комаровой, в нашем регионе есть все для обучения, труда, проведения и участия в крупных мероприятиях (уже имеются IT-форум, «Дух огня», лыжный марафон и другие события).

«В нашем регионе функционируют филиалы художественного театра, государственного Русского музея. В автономном округе уникальная природа. Здесь можно побывать на слиянии двух великих рек – Оби и Иртыша, горе Народная, стойбищах, где проживают коренные народы ханты, манси, ненцы. Это то, что отличает наш регион от других», – отметила губернатор Югры на церемонии подписания документа.

«Туристическая отрасль в период пандемии переживает не самые простые времена. Число туристов, особенно иностранных в стране, снизилось. Но при этом продолжает развиваться внутренний, межрегиональный туризм. Подписанный документ уникален, так как предусматривает развитие детского, школьного, семейного туризма, повышение качества и поддержки со стороны властей регионов и компании «ЛУКОЙЛ», – заявил Сергей Собянин.

А Вагит Алекперов отметил, что ЛУКОЙЛ заинтересован в том, чтобы его города присутствия переросли стали многоотраслевыми населенными пунктами со своей уникальной инфраструктурой.

Напомним, Югра на минувшей неделе также утвердила дорожную карту по развитию туризма и, в частности, планирует открыть полноценную платформу VISITUGRA, которая будет привлекать потоки в регион.